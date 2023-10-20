В Челябинске участники ДЭФ‑2023 озвучили возможности сохранения водных ресурсов

Юные экологи из 18 регионов второй день работают на форуме

В Челябинске продолжается Всероссийский детский экологический форум, стартовавший накануне, 19 октября. Сегодня ребята с экспертами федерального уровня обсуждают способы сохранения водных ресурсов, снижения выбросов в атмосферу, формирование экопривычек, передает корреспондент информагентства.

Команды-участники ДЭФ-2023 уже с утра работают в тематических секциях в стенах Челябинского государственного педагогического университета. После презентации основных проектов, прошедшей накануне, сегодня ребятам предстоит обсудить, научиться и рассказать о подходах к экополитике с точки зрения молодежи. Поэтому, кто кого учит и просвещает в ходе таких круглых столов — дети или федеральные и областные эксперты в области экологии, — большой вопрос. Обмен опытом, мнениями и эмоциями состоялся на позитивной ноте.





Сегодняшняя работа юных экологов была посвящена 105-летию юннатского движения в России. И то, как дети могут в современных реалиях продолжить лучшие традиции этой работы, и обсуждали в ходе круглых столов. Среди работавших экспертов — директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии РФ Роман Минухин, директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды РФ Илья Разбаш, заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, министр экологии Сергей Лихачев, и. о. министра образования и науки региона Елена Коузова и другие.





На примере своих регионов и родных городов ребята рассказывали о проведенной работе и инициативах по сохранению природных богатств. Так, эколог из Свердловской области представил свое решение проблемы загрязнения отходами туристических стоянок на реке Чусовой, а представитель ЛНР презентовал эколого-просветительский маршрут «Жемчужины земли Лутугинской».





Понять детям антропогенную нагрузку и экологическое состояние водных ресурсов помогли биологи и ученые.

Сегодня ребят ждет экскурсия по Челябинску и церемония закрытия форума.