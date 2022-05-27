В Челябинске убрали трамвайную остановку на улице Цвиллинга

Транспорт не будет брать пассажиров, пока здесь не достроят платформу

В Челябинске на улице Цвиллинга отменили трамвайную остановку у Городского сада им. Пушкина по пути к площади Революции. Сейчас там идет ремонт путей, сообщили в транспортной компании ООО «ЧелябГЭТ».



На этом участке сейчас строят остановочную платформу, поэтому до конца работ трамвай не будет брать здесь пассажиров.

Напомним, до 20 июля на Цвиллинга обновят 12 остановок, а ход ремонта корреспондент ИА «Первое областное» запечатлел в фоторепортаже.

Кроме того, в городе ограничено движение еще на нескольких участках дорог. Из-за ремонта теплотрассы заблокирован участок проезжей части на улице Молодогвардейцев.