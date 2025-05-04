В Челябинске у Вечного огня выставят почетный караул

Нести его будут более 220 школьников и студентов

С понедельника, 5 мая, в Челябинске у Вечного огня выставят почетный караул, который будут нести 224 лучших школьника и студента в течение двух недель, сообщили в пресс-службе управления по делам молодежи администрации города.

С 5 по 12 мая нести почетный караул будут школьники, с 13-го по 19-е — студенты. Ребята продемонстрируют навыки строевой подготовки и дисциплину, а также примут участие в викторине и посетят выставки, посвященные Великой Отечественной войне.

Почетный караул у Вечного огня выставляют ежегодно в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти». Ее цель — почтить память погибших в Великой Отечественной войне.