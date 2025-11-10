В Челябинске у Центра «Мой бизнес» появился свой маскот — бобер Кейс

Он представляет собой образ успешного предпринимателя

В Челябинске у Центра «Мой бизнес» появился свой маскот — бобер Кейс. Он объединил в себе все качества успешного и перспективного предпринимателя. Кейс идейный, активный, трудолюбивый, надежный, вдумчивый, деловой и знает все о господдержке бизнеса.

Стиль — современный стартапер, чьё дело связано с производством, строительством или фермерским хозяйством. Внутренний слоган: «Бобёр, который построил себя сам». Ему ничего не свалилось с неба, он всего добился с помощью своего трудолюбия и... проекта «Мой бизнес».

При всей успешности остаётся простым парнем, потому что он — из народа. Не пытается казаться тем, кем не является. Ценит то, что есть. Постоянно в процессе. Каждому в Челябинске знаком такой рукастый и идейный человек, который когда-то просто взял и сделал. И теперь посвящает себя любимому делу.

Имя персонажа — отсылка к главному атрибуту всех бизнесменов. Кейсы — это про опыт: каждый кейс — это прожитая история, через которую мы обретаем жизненную закалку. Атрибут Кейса — ноутбук с логотипом центра «Мой бизнес». Любимая фразочка: «Ёлки-палки».

Маскота разработали в студии Юрия Пономарева, известной по комиксу-путеводителю «Чиллябинск» и верблюду Чиллу. Их стиль отрисовки — легкий и ироничный. Команда дизайнеров и копирайтеров любит создавать персонажей, которые отражают дух города.

Кейс родился из желания показать, что бизнес — это не скучно. Бобер Кейс — продолжение истории о «Чиллябинске», но с акцентом на предпринимательство. Центр «Мой бизнес» знаком бизнес-сообществу своими креативными проектами, и новый маскот подтверждает, что локальный контент может быть мощным инструментом вовлечения.

Следите за новым героем в соцсетях центра «Мой бизнес». Стартапер уже готов делиться советами и историями успеха. Кто знает, может, совсем скоро вы увидите его на билбордах или в новом комиксе?

«Елки-палки, бизнес меня ждет!», — резюмировал бобер Кейс.

Работа Центра «Мой бизнес» реализуется в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области.

