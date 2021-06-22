В Челябинске у мемориала Скорбящие матери зажгут пять тысяч огней

Региональные добровольческие объединения приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти»

22 июня в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны челябинские добровольцы собрались у мемориала Скорбящие матери. Во всероссийской акции «Свеча памяти» приняли участие несколько десятков волонтеров из разных общественных объединений.





По словам координатора челябинского отделения «Бессмертный полк» Елены Скорняковой, в акции изначально собирались принять участие несколько сотен человек. Свои ограничения внес коронавирус.

Тем не менее, у памятника собрались представители самого «Бессмертного полка», молодежного крыла Общественного народного фронта, Волонтеры Победы, добровольцы из поискового движения и многих других организаций.

По задумке организаторов, из свечей на площади перед памятником выполнена картина, повторяющая очертания материала Скорбящие матери, и надпись: «Челябинск, помним».

Участники акции признались корреспонденту Первого областного информационного агентства, что контуры, по которым следовало бы выставлять свечи, пришлось рисовать дважды. Первый раз набросок смыл ударивший ливень.

В сумерках волонтеры одновременно начнут поджигать свечи. Этот процесс должен занять около часа. Видео получившейся картины заснимут с квадрокоптера. Эти кадры будут размещены на сайте акции «Свеча памяти».