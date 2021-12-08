В Челябинске у ледовой арены «Трактор» слепят десятки снеговиков

12 декабря в городе пройдет новогодний флешмоб в поддержку тяжелобольных детей

В воскресенье, 12 декабря, в 14:00 у ледовой арены «Трактор» стартует снежный флешмоб благотворительной акции «Снеговики-добряки». Его участники сделают около 30 разных снеговиков. Присоединиться приглашают всех челябинцев.



Снега в этом году немного, и поэтому для акции его планируют завезти. Впрочем, многие участники выходят из положения сами — делают снеговиков заранее из подручных материалов и привозят на место.

Нужно понимать, что акция «Снеговики-добряки» не ограничивается одним лишь флешмобом. У ледовой арены соберутся челябинцы, которые готовы подготовить детям с тяжелыми заболеваниями новогодние подарки. Как сообщили в оргкомитете акции, на 7 декабря в акции зарегистрировались 140 участников. Это некоммерческие организации, компании и семьи. Среди участников семья губернатора региона Алексея Текслера. Он тоже приедет на акцию, слепит снеговика и на месте вручит подарок своему подопечному.

Перед стартом акции организаторы собрали письма у 500 детей, которые в этом году боролись с тяжелыми заболеваниями. Дети написали, что хотят на Новый год. По условиям акции подарок должен стоить не дороже 10 тысяч рублей. Зачастую ребята просят гаджеты.

«Гаджеты многие считают плохим подарком. Но только не для наших подопечных. Дети недели и месяцы проводили в больнице, не видят ничего, кроме стен палаты, и могут общаться только с врачами и мамами. Для наших ребят смартфон, планшет, нетбук — это прежде всего окно в мир, способ поднять настроение, которое помогает бороться с испытаниями», — объясняют организаторы акции.

На акции 12 декабря участникам раздадут письма от детей. Слепить своего снеговика и присоединиться к благотворительному проекту приглашают всех горожан. Зарегистрироваться желающие смогут на месте. Акция продлится в воскресенье с 12:00 до 16:00.

Также до конца этой рабочей недели жители Челябинской области могут подать заявку на участие в акции «Елка желаний» — попросить подарок для себя или детей.