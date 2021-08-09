В Челябинске у ДК ЧЗМК обустроят общественное пространство с детской площадкой

Проект реализуют за два года

В Ленинском районе у бывшего ДК ЧЗМК на улице Новороссийская началось благоустройство нового общественного пространства. До 1 октября у дома по адресу Новороссийская, 65 построят сквер с современной детской площадкой, удобной тропиночной сетью и скамейками под навесами. Также строители займутся фасадом и крышей бывшего дома культуры — сейчас в здании по адресу Новороссийская, 63 находится Центр культуры и досуга, Театр современного танца и школа искусств № 4.



Площадка с качелями и каруселями необходима в сквере, так как рядом находится много детских учреждений.

«В соседнем от ДК доме № 65 располагается детская поликлиника, и проект благоустройства разработан именно с расчетом на маленьких пациентов. Будут установлены интересные малые архитектурные формы, обустроена детская площадка, сформирована тропиночная сеть»,

— пояснил глава Ленинского района Александр Орел.

Реализовывать проект намерены два года. После строительства начнется озеленение пространства — в планах создать живую изгородь из кизильника, высадить девять лип, четыре сибирские яблони, десять шаровидных ив и обустроить цветники с многолетниками. В следующем году займутся благоустройством и озеленением территории на площадке перед ДК.

Как сообщили в администрации города, благоустройство проводят по инициативе жителей района. Общая стоимость всех работ превышает 30 миллионов рублей, часть средств получена в рамках программы «Инициативное бюджетирование», а остальное направили из бюджета Ленинского района.