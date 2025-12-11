В Челябинске тяжелую астму лечат умными препаратами

Больные отказываются от приема гормонов и возвращаются к нормальной жизни

Бронхиальная астма перестала быть приговором даже в самых тяжелых формах. Об этом 11 декабря, когда отмечается Всемирный день борьбы с астмой, напоминают врачи клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Если стандартная терапия ингаляторами не дает результата, на помощь приходят генно-инженерные препараты — моноклональные антитела. Они действуют точечно, блокируя конкретные звенья воспаления, и позволяют достичь контроля над болезнью.

«Это современный вид терапии для пациентов, у которых даже высокие дозы обычных средств неэффективны. Препараты „бьют“ точно в цель», — объясняет заведующий терапевтическим отделением клиники ЮУГМУ Алексей Сергейцев.

Ежегодно такое лечение в клинике проходят около 24 пациентов. Результат — снижение числа обострений и возможность полностью отказаться от системных гормонов, прием которых чреват серьезными побочными эффектами.

«Астма требует постоянного контроля, а не разового лечения. Современная медицина позволяет этим управлять, предотвращая опасные осложнения — пневмофиброз, эмфизему, дыхательную недостаточность», — подчеркивает Алексей Сергейцев.

Главный посыл врачей: сегодня астму можно и нужно контролировать. Индивидуальный подход, сочетание проверенных и инновационных методов позволяет пациентам жить полноценно, несмотря на хронический диагноз.