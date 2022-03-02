В Челябинске цены на такси возросли в два раза

Минимальная стоимость поездки составляет 180 рублей

Сегодня утром, 2 марта, пробки в Челябинске оцениваются всего в один балл. Несмотря на это сервисы такси подняли цены на услуги в два раза. Рассказываем, сколько горожанам придется заплатить за поездку с комфортом.

Так, преодолеть небольшое расстояние в несколько сотен метров агрегаторы предлагают за 180 рублей. Добраться до центра города можно минимум за 230 рублей, максимум — за 450 рублей.

Челябинцам, которым этим утром необходимо в аэропорт и на железнодорожный вокзал, придется заплатить минимум 400 рублей и 255 рублей соответственно.