В Челябинске цены на тюльпаны после 8 Марта упали в 3 раза

Сетевые магазины распродают остатки

Магазины Челябинска продают букеты тюльпанов за 50 рублей. После 8 Марта цены на нераспроданные остатки упали в несколько раз.

Так, на сайте одного из гипермаркетов цена на монобукет из 25 цветов составляет 300 рублей, из 11 цветов — 110 рублей, а из пяти — 50 (при этом в некоторых точках той же сети — 56 рублей). Также на сайте есть пометка, что тюльпаны доступны только в магазинах, заказ оформить нельзя.

Фото: скриншот сайта магазина

В другом продуктовом магазине букеты из пяти цветов подешевели до 300 рублей. До праздника цена была 530 рублей.

Фото: скриншот сайта магазина

Где-то цены менять не планируют до 11 марта, объясняя это фестивалем цветов. Челябинцам придется выложить за букет из пяти тюльпанов 450 рублей, как и перед Международным женским днем.

Фото: скриншот сайта магазина

Кстати, скидки на букеты тюльпанов и в цветочных магазинах. Правда, за 25 штук нужно отдать не 300 рублей, а уже 3,5 тысячи, а за 15 штук — 2,3 тысячи.

Фото: скриншот сайта доставки цветов