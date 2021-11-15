В Челябинске цены на такси выросли в несколько раз

Рассказываем, сколько горожанам придется заплатить за поездку этим утром

Несмотря на то, что пробок на дорогах Челябинска еще совсем нет, а непогода стихла, цены на такси этим утром выросли в несколько раз. ИА «Первое областное» выяснило, сколько горожанам придется заплатить за поездку с комфортом.

Так, преодолеть расстояние в несколько сотен метров будет стоить свыше 300 рублей. Столько же челябинцам придется отдать за более длительную поездку. Добраться до центра из любой точки города можно за 250 и более рублей. До аэропорта можно добраться за 455 рублей, а до железнодорожного вокзала — за 260 рублей.

Напомним, сегодня в регионе резко похолодало. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров покажут до −10 градусов. Осадков не ожидается.