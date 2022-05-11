В Челябинске цены на такси возросли в три раза

Рассказываем, во сколько горожанам обойдется поездка

Утро первого рабочего дня после длинных праздничных выходных в Челябинске началось с завышенных цен на такси. По данным популярных сервисов, минимальная стоимость поездки составляет 285 рублей. При этом пробки на дорогах оцениваются в один балл.

Добраться до центра города горожанам предлагают как за 315 рублей, так и почти за 420 рублей вместо обычных 120—160 рублей. Тем, кто едет этим утром в аэропорт или на железнодорожный вокзал, придется заплатить более 560 рублей и 350 рублей соответственно.