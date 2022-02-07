В Челябинске цены на такси возросли в два раза

Рассказываем, во сколько горожанам обойдется поездка

Этим утром, 7 февраля, в Челябинске агрегаторы такси подняли цены более чем в два раза. При этом пробки на дорогах оцениваются всего в один балл. Рассказываем, сколько горожанам придется заплатить за поездку.

Добраться до центра Челябинска из разных районов города можно как за 220 рублей, так и почти за 400 рублей. Преодолеть небольшое расстояние в несколько сотен метров сервисы предлагают за 180 и более рублей.

Путешественникам, которые этим утром собрались в аэропорт или на железнодорожный вокзал, придется заплатить 480 рублей и почти 300 рублей соответственно.