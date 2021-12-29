В Челябинске цены на такси возросли в два раза

Минимальная стоимость поездки cоставляет почти 200 рублей

В Челябинске этим утром, 29 декабря, пробки на дорогах оцениваются в пять баллов. Однако, несмотря на несущественные заторы, сервисы такси подняли цены в два раза. Рассказываем, во сколько горожанам обойдется поездка.

Добраться до центра Челябинска можно как за 250 рублей, так и за 450 рублей в зависимости от удаленности района. Минимальная стоимость поездки составит около 190 рублей. Тем, кто этим утром собрался в аэропорт или на железнодорожный вокзал, придется отдать от 450 и 300 рублей соответственно.

Отметим, днем цены на такси могут стать еще выше: по прогнозам сервиса «Яндекс. Пробки», пробки на дорогах после часа дня достигнут семи баллов.