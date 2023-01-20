В Челябинске Центральный ЗАГС открыл прием посетителей шесть дней в неделю

Завершена процедура реорганизации отделов

В Челябинске отделы ЗАГС реорганизованы в управление. Упразднен Калининский отдел, а также изменился график приема граждан в Центральном ЗАГСе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь Центральный отдел управления ЗАГС будет принимать клиентов шесть дней в неделю. Торжественная регистрация брака осуществляется Курчатовским, Ленинским, Металлургическим, Тракторозаводским и Советским отделами ЗАГС.

Также церемонию можно провести в Государственном историческом музее Южного Урала. Услуга будет платной.

Напомним, с 2022 года любой желающий может обратиться за получением необходимых услуг в любой орган ЗАГС вне зависимости от места проживания.