В Челябинске центр сортировки массово задерживает посылки

Горожане не могут получить отправления неделями

Жители Челябинска жалуются на задержку посылок. По словам горожан, отправления застряли в сортировочном центре и не выходят оттуда неделями. Этот факт подтверждает и пресс-служба челябинского отделения «Почты России».

«Сроки обработки некоторых отправлений увеличились в связи с нехарактерным для сентября ростом объемов всех видов отправлений, в том числе негабаритных, которые требуют ручной обработки. Традиционно высокий сезон начинается в октябре, к этому времени мы обычно увеличиваем мощности и набираем дополнительных сотрудников. Сортировочный центр работает круглосуточно», — пояснили в пресс-службе.

«Почта России» принесла извинения всем, кому приходится ждать посылки дольше обычного, и пообещала, что отправления будут доставлены адресатам уже в ближайшее время.