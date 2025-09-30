В Челябинске труженики тыла и семьи погибших на СВО смогут ездить на соцтакси

Гордума расширила перечень льготников

В Челябинске расширили возможности социального такси. Теперь воспользоваться поездкой могут труженики тыла и семьи погибших бойцов СВО. Об этом сообщили на заседании Челябинской городской думы 30 сентября.



В перечень граждан, имеющих право на бесплатную или льготную перевозку к объектам социальной инфраструктуры, теперь включены две новые категории.



К труженикам тыла относятся ветераны Великой Отечественной войны, которые проработали в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев либо были награждены орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны.



На социальное такси также могут рассчитывать члены семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Речь идет о близких родственниках тех, кто погиб в результате участия в СВО или при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций.



Помимо расширения списка льготников, в документе уточнили формулировку одной из существующих категорий. Вместо термина «участники боевых действий» теперь будет использоваться «ветераны боевых действий» в соответствии с действующим законодательством.