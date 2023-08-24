В Челябинске на все выходные, 26 и 27 августа, закроют для троллейбусов участок проспекта Ленина от Алого поля до парка Гагарина для проведения работ по модернизации контактной сети. В связи с этим пять номеров троллейбуса временно изменят свои маршруты, сообщили сегодня в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
Троллейбусы будут ездить по следующим траекториям:
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№ 10: «Солнечный берег» — Свободы — Тимирязева — площадь Революции — «Солнечный берег»;
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№ 12: АМЗ — ДС «Юность»;
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№ 14: Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — ДК строителей;
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№ 17: Молдавская — Комсомольский проспект — ДК строителей;
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№ 19: Первоозерный — Свободы — Тимирязева — площадь Революции — Первоозерный.
В качестве альтернативы горожанам предложено ездить автобусами под номерами 2, 4, 8, 51, 64, 71 и 483.