В Челябинске троллейбусы на два дня прекратят ездить к парку Гагарина

На проспекте Ленина будут менять контактную сеть

В Челябинске на все выходные, 26 и 27 августа, закроют для троллейбусов участок проспекта Ленина от Алого поля до парка Гагарина для проведения работ по модернизации контактной сети. В связи с этим пять номеров троллейбуса временно изменят свои маршруты, сообщили сегодня в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Троллейбусы будут ездить по следующим траекториям:

№ 10: «Солнечный берег» — Свободы — Тимирязева — площадь Революции — «Солнечный берег»;

№ 12: АМЗ — ДС «Юность»;

№ 14: Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — ДК строителей;

№ 17: Молдавская — Комсомольский проспект — ДК строителей;

№ 19: Первоозерный — Свободы — Тимирязева — площадь Революции — Первоозерный.

В качестве альтернативы горожанам предложено ездить автобусами под номерами 2, 4, 8, 51, 64, 71 и 483.