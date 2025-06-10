В Челябинске троллейбусы и автобусы перестанут ходить мимо Алого поля

Ограничения вводят до 16 июня

На Алом поле в Челябинске на несколько дней полностью перекроют движение общественного транспорта. Троллейбус № 12 и автобусы № 15, 22а, 35, 58 будут объезжать участок Свердловского проспекта от проспекта Ленина до Коммуны, сообщил Организатор перевозок Челябинской области.

Закроют четную сторону Свердловского проспекта с 20 часов 11 июня до 6 часов 16 июня. На это время троллейбус № 12 поедет по маршрутам Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра) и Первоозерный — проспект Ленина — Воровского — АМЗ.

Автобусы пустят по маршрутам:

№ 15: ЧМК — Свердловский проспект — Коммуны — Володарского — проспект Ленина — парк Гагарина;

№ 22а: ЧКПЗ — проспект Ленина — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова;

№ 35: Приборостроителей — Свердловский проспект — Коммуны — Володарского — проспект Ленина — Свердловский проспект — Новосинеглазово;

№ 58: ЧВВАКУШ — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Свердловский проспект — Чистопольская.

С 6 часов 16 июня до окончания работ на теплосетях троллейбусы и автобусы вновь пустят по четной стороне проспекта, по нечетной движение будет закрыто. Также с вечера 11 июня изменятся маршруты трамваев № 2 и 20. С 12 июня начнет работу компенсационный автобус.



Напомним, в Челябинске одновременно идут дорожные работы сразу на нескольких крупных дорогах.