В Челябинске троллейбусы № 7 и 17 изменили схему движения на месяц

Запланирована модернизация контактной сети

С сегодняшнего дня, 20 августа, и до 20 сентября троллейбусы № 7 и 17 будут следовать по измененным маршрутам из-за модернизации контактной сети, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

До 20 сентября работы на сетях будут вестись на Свердловском тракте на участке от Комсомольского проспекта до улицы Черкасской.

До 8 сентября модернизировать контактную сеть будут на улицах Энгельса, Труда, а также Братьев Кашириных на участке от проспекта Ленина до перекрестка Братьев Кашириных с Чайковского.

В этот период троллейбус № 7 будет следовать по маршруту «АМЗ — ДС „Юность“», троллейбус № 17 — по маршруту «Парк Гагарина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молдавская».