В Челябинске троллейбус № 25 опять меняет схему движения

Ходить по-новому машины будут уже с 17 марта

В Ленинском районе Челябинска продолжается модернизация контактной сети, которая питает троллейбусы. Уже в ближайшее воскресенье по этой причине в который раз изменит схему движения троллейбус № 25, сообщает пресс-служба администрации города.

«Троллейбус № 25 будет ездить от „Солнечного берега“ по улице Гагарина и проспекту Ленина до парка Гагарина», — уточняют в пресс-службе.

Работы по замене контактной сети будут вести на улице Машиностроителей (от Новороссийской до Копейского шоссе) и на Копейском шоссе (от Машиностроителей до ЧКПЗ).

Ремонт начнется 17 марта и продлится до 10 апреля. На это же время меняет схему движения и троллейбус № 25.