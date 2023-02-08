В Челябинске троллейбус № 25 изменил маршрут из‑за неисправности контактной сети

Рассказываем, как транспорт будет следовать до устранения поломки

Сегодня утром, 8 февраля, в Челябинске троллейбус № 25 временно изменил свой маршрут из-за неисправности контактной сети. Как сообщили в паблике «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте», транспорт отправится по Копейскому шоссе.

«Закрыто движение троллейбусов маршрута № 25 по улице Машиностроителей в направлении улицы Новороссийской из-за неисправности контактной сети. Движение организовано по Копейскому шоссе»,— уточнили авторы поста.

На месте работают специалисты. О возобновлении привычного маршрута электротранспорта будет сообщено, как только неисправность устранят.

Дополнение в 7:30: движение восстановлено.