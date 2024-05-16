В Челябинске троллейбус № 17 вернулся на привычный маршрут

На северо-западе завершена модернизация контактной сети

В Челябинске троллейбус № 17 вернулся на свой обычный маршрут движения, после модернизация контактной сети на северо-западе. Об этом сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

Контактные сети ремонтировали на участках по улицам Энгельса, Труда, Северо-Крымской, Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Чайковского. Троллейбусы № 7 и 14 продолжают курсировать по измененным маршрутам.

Троллейбус № 7: Молдавская — Чичерина — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская, а также по маршруту «АМЗ — площадь Революции — Первоозерный».

Троллейбус № 14: Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — проспект Ленина — парк Гагарина, а № 17 — по маршруту «Парк Гагарина — автовокзал „Центральный“».

Ранее в Металлургическом районе Челябинска приступили к замене 675 метров пути. Из-за ремонта четыре трамвая изменили трассу движения, а два маршрута и вовсе отменили. Поэтому для пассажиров запустили трамвай-челнок по маршруту ЧМК — ЦХП.