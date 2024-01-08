В Челябинске троллейбус № 16 изменит маршрут

Движение по улице Героев Танкограда закрывается на три месяца

В Челябинске на три месяца меняется маршрут троллейбуса № 16, сообщает пресс-служба администрации Челябинска. Изменение маршрута вызвано необходимостью модернизации контактной сети.

«На время модернизации закрывается движение троллейбусов по улице Героев Танкограда от Бажова до кольца ЖБИ. Троллейбус № 16 будет работать по маршруту АМЗ — Первоозерный», — отмечают в пресс-службе.

Движение на участке, где будет идти ремонт, закроют в 9 часов вечера 8 января. Возобновить движение планируют в 5 утра 1 апреля.

В качестве альтернативы троллейбусу № 16 в мэрии предлагают рассмотреть автобусы № 47 и № 172.