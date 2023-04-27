В Челябинске с утра пятницы стартуют очередные изменения в движении общественного транспорта. Из-за ремонта дороги на улице Рождественского троллейбус 10 и автобус 123 до 9 мая включительно изменят маршруты. Движение будет ограничено от проспекта Ленина до Копейского шоссе, сообщает Служба организации перевозок Челябинской области. Транспортники рассказали об альтернативных схемах проезда.
«Пользуйтесь пересадкой на трамваи 18, 22 на остановке „Харлова“, на автобусы 1, 2, 4, троллейбусы 16, 19 на остановке „Детский мир“», — отметили в ведомстве.
Движение будет организовано следующим образом:
Троллейбус 10:
ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — Новороссийская — Солнечный берег.
Автобус 123:
Автовокзал — Копейское шоссе — Игуменка — Дзержинского — Разина — Свободы — проспект Ленина — Парк Гагарина.
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