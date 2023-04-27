В Челябинске троллейбус № 10 и автобус 123 изменили маршрут из‑за ремонта на улице Рождественского

Рассказываем, как транспорт будет следовать до конца ремонта

«Пользуйтесь пересадкой на трамваи 18, 22 на остановке „Харлова“, на автобусы 1, 2, 4, троллейбусы 16, 19 на остановке „Детский мир“»,

— отметили в ведомстве.

В Челябинске с утра пятницы стартуют очередные изменения в движении общественного транспорта. Из-за ремонта дороги на улице Рождественского троллейбус 10 и автобус 123 до 9 мая включительно изменят маршруты. Движение будет ограничено от проспекта Ленина до Копейского шоссе, сообщает Служба организации перевозок Челябинской области. Транспортники рассказали об альтернативных схемах проезда.ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — Новороссийская — Солнечный берег.Автовокзал — Копейское шоссе — Игуменка — Дзержинского — Разина — Свободы — проспект Ленина — Парк Гагарина.Добавим, что в Челябинске также два трамвайных маршрута на три дня перестанут ездить в Ленинский район. Рабочие в течение этого времени будут заниматься ремонтом путей.