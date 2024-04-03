В Челябинске три троллейбуса изменят маршрут

Временная мера связана с модернизацией контактной сети

В Челябинске троллейбусы № 7, 14 и 17 почти на полтора месяца изменят маршрут движения. Пассажирам на время модернизации контактной сети предложили воспользоваться трамваями и автобусами. Об этом сообщили в пресс-центре «Службы организации движения» города.



Контактные сети будут модернизировать на участках по улицам Энгельса, Труда, Северо-Крымской, Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Чайковского с 4 апреля и до 5 часов утра 15 мая. Горожане могут воспользоваться трамваями № 3, 14, 20 и автобусами № 15, 31, 51, 64, 71.

Троллейбус № 7 направят по маршруту: Молдавская — Чичерина — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская, а также по маршруту «АМЗ — площадь Революции — Первоозерный».

Троллейбус № 14 будет курсировать по маршруту: Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — проспект Ленина — парк Гагарина, а № 17 — по маршруту «Парк Гагарина — автовокзал „Центральный“».

Горожанам напомнили о том, что они могут воспользоваться месячным безлимитным проездным.