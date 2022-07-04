В Челябинске третий этап опрессовки стартует 5 июля

Без горячей воды на две недели останутся почти 900 домов и ряд социальных объектов

В Челябинске во вторник, 5 июля, стартует третий этап гидравлических испытаний на теплосетях. Без горячей воды на две недели останутся 883 многоквартирных дома, 41 дошкольное, 40 учебных и 17 лечебных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Третий этап пройдет в Советском, Калининском, Курчатовском, Ленинском и Тракторозаводском районах.

Полный список адресов, попавших под отключение, — в нашем материале.

Напомним, всего в Челябинске запланировано шесть этапов гидравлических испытаний: 1-й этап — с 24 мая по 7 июня; 2-й этап — с 14 июня по 28 июня; 3-й этап — с 5 июля по 19 июля; 4-й этап — с 12 июля по 26 июля; 5-й этап — с 26 июля по 9 августа; 6-й этап — с 10 августа по 24 августа.