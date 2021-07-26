В Челябинске после замечаний Натальи Котовой скосили траву на улицах города

Чиновники отчитались о проделанной за неделю работе, но ответ мэра не устроил

На минувшей неделе глава Челябинска Наталья Котова поручила скосить траву и убрать мусор с дорог города. Сегодня, 26 июля, на аппаратном совещании чиновники отчитались о проделанной за неделю работе.

«За неделю скошено травы на площади 890 тысяч квадратных метров. По результатам выездов по выявленным замечаниям, связанным с покосом травы, подрядчиками за неделю проведен покос на 96 улицах. В пятницу и субботу проведены контрольные проверки качества выполненных работ, выставлено шесть штрафных санкций. Проверки будем продолжать и на этой неделе»,— доложил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

На вопрос Натальи Котовой о том, когда работы будут завершены, чиновник не дал внятного ответа, сообщив, что подрядчики наращивают темпы, привлекают новых работников и увеличивают количество техники. Но о том, будут ли применены новые штрафные санкции, будет известно через неделю.

Замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, который также выезжал на проверки с Куляшовым, главами районов и подрядчиками, сообщил, что лично провел в шести из семи районов города совещания с управляющими компаниями.

«Все они подтвердили готовность к покосу травы на прилегающих территориях многоквартирных домов по всему периметру. Эта работа была начата на прошлой неделе и продлится до конца этой»,— уточнил чиновник.

По его словам, на этой неделе сотрудниками управления жилищно-коммунального хозяйства будут массово проверяться дворы на предмет выполненных работ, при необходимости составят акты нарушений, которые передадут в управление по благоустройству и Госжилинспекцию для принятия мер.

Однако в социальных сетях местные жители продолжают жаловаться на некачественный покос травы. Так, житель дома № 122 по улице Шаумяна выложил видео, на котором запечатлел рабочего, выполняющего работу «спустя рукава».

В вашем дворе заросли травы и управляющая компания не косит ее? Поделитесь фотографиями с редакцией по телефону 8-902-603-60-40.

