В Челябинске трамвай сошел с путей на обновленном Ленинградском мосту

Транспортники закрыли движение вагонов на участке проспекта Победы

В понедельник, 10 апреля, трамвайное движение встало на проспекте Победы от Российской до Кирова в направлении улицы Чичерина. Как сообщили в ООО «ЧелябГЭТ», причиной стал сход вагона на Ленинградском мосту. Из-за этого происшествия трамваи временно ходят до ЧГРЭС по улице Кирова. Таким образом, пассажирам, которые хотят попасть на северо-запад из района, где сошел вагон, пока что придется искать другой транспорт.

Отметим, что Ленинградский мост был открыт в середине прошлого лета после масштабной реконструкции. Общественный транспорт по нему пустили сразу, а автомобилистам пришлось подождать полного открытия движения по сооружению. Примечательно, что на мосту не только появилось больше полос движения, но и были уложены новые трамвайные пути.

В этом году в Челябинске стартовали беспрецедентные работы по ремонту трамвайных путей. На эти цели власти выделили 1,3 млрд рублей. ИА «Первое областное» ранее рассказывало, какие участки подвергнутся обновлению, за счет чего снизят шум от движущихся вагонов и какие будут использованы технологии для стабильной работы трамвая.