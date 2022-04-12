В Челябинске трамвай № 7 изменит маршрут из‑за дорожных работ

Изменения связаны с ремонтом перекрестка улицы Российской и проспекта Победы

В Челябинске с 13 апреля до 18 мая ограничат движение транспорта на перекрестке улицы Российской с проспектом Победы в связи с реконструкцией Ленинградского моста. Работы пройдут в два этапа. В связи с этим маршрут трамвая № 7 будет временно изменен. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

С 23:00 13 апреля до 23:00 22 апреля будет ограничено движение транспорта в районе дома № 43 по улице Российской. С 23:00 22 апреля до шести часов утра 18 мая будет ограничено движение на перекрестке.

«На весь период проведения работ закрывается движение трамваев по улице Российской на участке от Нагорной до проспекта Победы. Маршрут № 7 будет следовать по маршруту: Разина, Цвиллинга, Маркса, Российская, Труда, Первой Пятилетки, Горького, проспект Победы, Российская до кольца ЧГРЭС. В настоящий момент проводится корректировка расписания, на период ремонта оно будет размещено на сайте „Городской транспорт“», — рассказали в мэрии.

Для автобусов, следующих по улице Российской, а также трамваев, следующих по проспекту Победы с поворотом на ЧГРЭС, сохраняются прежние маршруты.

Водителей и пассажиров просят заранее учитывать ограничения и планировать свои маршруты.