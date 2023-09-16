В Челябинске трамвай №22 запустят в Ленинский район 30 сентября

Городские власти вновь продлили ограничение движения на улице Первой Пятилетки

В Челябинске снова продлили ограничение движения по улице Первой Пятилетки в районе трамвайного депо № 1. А это значит, что 22-й маршрут трамвая запустят в Ленинский район позже. Об этом сообщили накануне в пресс-службе городской администрации.

«В связи с проведением работ по капитальному ремонту трамвайных путей ограничение движения по улице Первой Пятилетки в районе трамвайного депо продлевается до 30 сентября»,— уточнили в мэрии.

Сначала выполнить работы на участке планировали до 27 августа. Затем ограничения продлили до 4 сентября. Ближе к этому сроку власти анонсировали продление ограничений еще на две недели. Теперь же работы планируют завершить к 30 сентября. Все это время трамвай № 22 «Чичерина — Чистопольская» следует по сокращенному маршруту «Трамвайное депо № 2 — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1», а жители Ленинского района не могут вовремя доехать до работы из-за переполненных маршруток.