В Челябинске трамваи № 3, 9 и 14 вернулись на свои маршруты

Остальные рейсы пока остаются на измененных путях

В Челябинске трамваи № 3 (ЧМК — Автовокзал), 9 (ЭСПЦ-6 — ЦХП) и 14 (Чичерина — ЦХП) возобновили движение по своим трассам после переноса путей на мосту по улице Черкасской. Остальные трамваи пока следуют по измененным маршрутам. Подробнее узнали корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

На трамваях № 18 (от Чистопольской) и № 20 (от ЧЭМК) можно доехать только до Депо № 2, а маршрут № 19 следует от ЧМК до Коксохима. Так они будут ходить до полноценного запуска рельсового моста по Черкасской. Сейчас же на путях будет действовать реверсивное движение, пока рабочие соединяют действующее кольцо Першино с новым трамвайным мостом.

Напомним, рельсы переносили на новый путепровод для капремонта восточной части автомобильного моста по улице Черкасской. Изменилась и схема движения машин: на западном мосту сделали две полосы в центр, одну — в Металлургический район.

«Мы ждем сентября-октября, когда пойдут школьники и студенты и появится понимание о необходимости дополнительного регулирования движения светофорами в Металлургическом районе и по Свердловскому тракту», — сообщил и. о. председателя комитета дорожного хозяйства Николай Юхарин.

Реверсивное движение автомобилей сохранится до 2027 года.

