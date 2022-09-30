В Челябинске трамваи № 18 и 22 изменят маршруты до понедельника

Схему движения перестроили из‑за ремонта путей

В Челябинске в Ленинском районе трамваи № 18 и 22 перестроят схему движения из-за ремонта путей по улице Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе. Изменения коснутся и работы троллейбуса № 10. В службе «Организатор перевозок Челябинской области» рассказали о новой схеме движения подвижного состава.

Напомним, на улице Рождественского будут менять рельсошпальную решетку. Деревянное шпальное основание рекомендуется заменить на железобетонное.

Ранее сообщалось, что движение трамваев на участке перекроют. Теперь известна новая схема движения.

С девяти вечера сегодняшнего дня, 30 сентября, и до шести утра 3 октября трамваи № 18 и 22 будут следовать:

№ 18: ЧМК — Горького — ЧТЗ;

№ 22: Чичерина — Кирова — ЧТЗ.

Троллейбус № 10 во время ремонта будет работать только с пяти утра и до десяти часов вечера.

«Маршруты общественного транспорта внутри Ленинского района работают в обычном режиме:

троллейбус № 25: ЧКПЗ — Политехникум;

компенсационные автобусы: Харлова — Чистопольская и Харлова — Харлова;

трамвай-челнок: Первоплановый — ЗЭМ»,

— пояснили в службе «Организатора перевозок Челябинской области».

В службе напомнили, что пересадки могут быть необременительны для кошелька, если пользоваться месячным проездным или транспортной картой.

Для автомобилистов там оставят только крайние правые полосы в обоих направлениях.