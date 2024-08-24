В Челябинске трамваи №№15, 18 и 22 изменят свои маршруты на один день

Планируется асфальтировка переезда

В воскресенье, 25 августа, в Челябинске будут асфальтировать переезд на пересечении улиц Горького и проспекта Ленина. В связи с этим трамваи №№ 15, 18 и 22 на день изменят свои маршруты, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

С пяти часов утра до 10:00 трамвай № 15 будет следовать от ЧТЗ по Горького до ЧГРЭС и от ЧГРЭС по Российской, Труда, Карла Маркса, Российской до ЧГРЭС. Трамваи №№ 18 и 22 последуют по маршруту «ЧГРЭС — Горького — Карла Маркса — Автовокзал».

С 10 часов и до окончания работ трамваи №№ 15, 18 и 22 последуют по маршруту «ЧГРЭС — Горького — Карла Маркса — Автовокзал».

Завершить укладку асфальта планируют до конца дня в воскресенье. После этого трамваи вернутся на свои временные маршруты: № 15 «ЧГРЭС — Победы — Горького — ЧТЗ», №№ 18 и 22 «Чистопольская — Карла Маркса — Автовокзал».

Пассажирам рекомендуют на время выполнения работ пользоваться трамваем № 12, а также автобусами КМЗ, 18, 19, 22а, 81, 91, 483 и троллейбусом № 10.