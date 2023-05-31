В Челябинске торжественно открыли трудовой семестр студенческих отрядов

В этом году ребята будут трудиться на оборонных предприятиях, а также в больницах

На площади перед памятником Курчатову в среду, 31 мая, состоялось торжественное открытие III трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области. Этот год станет для ЧОСО особенным, ведь организации исполняется 60 лет, а студотрядовцы будут работать по новым направлениям. Ребята пополнят ряды рабочих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также станут трудиться в учреждениях здравоохранения. Еще наших студентов ждут на всероссийских стройках, в детских лагерях, на железной дороге и в службе спасения, передает ИА «Первое областное».

На мероприятии сегодня собрались студенты практически из всех челябинских вузов и некоторых учреждений среднего образования. Перед открытием нового трудового семестра и после исполнения гимна России студотрядовцы сложили зажатые ладони у груди. Таким образом они приняли участие во флешмобе «Встанем» в поддержку военных, которые сейчас защищают нашу Родину в зоне спецоперации.





По традиции командиры и комиссары студенческих отрядов отрапортовали о готовности к новому трудовому сезону, а затем каждый из них получил путевку из рук руководителя регионального отделения Российских студенческих отрядов Юрия Болдырева. Со сцены с началом трудового семестра поздравила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она произнесла напутственную речь от имени главы региона Алексея Текслера.

«Для вас этот семестр особенный, потому Челябинский областной студенческий отряд отмечает свое 60-летие. Эту дату, я надеюсь, мы встретим трудовыми победами и подвигами. Очень важно, что в этом году 700 ваших ребят пойдут работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Это ответственная государственная задача, ведь предприятия сегодня работают с огромным заказом, им нужны рабочие руки. Я думаю, что вы с этой задачей справитесь, вы внесете свой вклад в нашу общую победу», — заявила Ирина Гехт.





Традиционно наши ребята участвуют и во всероссийских стройках: «Мирный атом» в Озерске, «Прорыв» в Томске, проект «Север» в Якутии. В этом году студенты будут строить межуниверститеский кампус мирового уровня на базе ЧелГУ.

«Это историческое событие даст толчок к развитию региона, толчок к тому, чтобы молодежь здесь оставалась и гордилась своим регионом, а сам регион только прирастал талантами, наукой, инновациями. Я благодарю наши медиков, ведь сегодня сто рабочих мест в больницах Южного Урала подготовлены в рамках проекта „Клиника“. Для вас это будет замечательной практикой. В Год педагога и наставника важна работа и наших вожатых, прежде всего, это педуниверситет», — продолжила первый замгубернатора.





Летний отдых невозможен без проводников и сервисных отрядов, спасателей на воде. Эти рабочие места тоже займут студотрядовцы. Доля тех, кто останется в регионе и тех, кто отправится в другие края, примерно одинакова. Кстати, медицинское направление может быть очень перспективным как для области, так и для самих студентов.

«Медицинские отряды — новая веха и новое направление для нас. Они, может быть, не очень большие, но показательны с точки зрения подхода к организации и подготовки. Есть все шансы, что через несколько лет отряд станет всероссийским, и мы сможем привлекать сюда ребят со всех регионов страны, чтобы мы могли показать им нашу медицину, а они делились своим опытом и приезжали к нам работать. Например, больница имени Склифосовского перенимала опыт у нашего региона. Это заслуга правительства Челябинской области и, конечно же, ребят, потому что они каждый день доказывают, что труд крут!», — отметил Юрий Болдырев.

