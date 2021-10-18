В Челябинске торжественно открыли мемориал в честь 80‑летия Танкограда

Стелу «Челябинск-Танкоград» открыли на перроне № 1 железнодорожного вокзала

В понедельник, 18 октября, в Челябинске прошло торжественное открытие стелы «Челябинск-Танкоград», посвященной 80-летию начала производства танков в городе.



На перроне железнодорожного вокзала была организована реконструкция проводов челябинских танкистов, которые отправились на фронт 18 октября 1941 года. В этот день первые танки из Челябинска были отправлены на фронт. На платформу приехали паровозы и вагоны того времени. Эта историческая реконструкция была проведена с участием исторических реконструкторов Военно-исторического клуба «Дивизион».



Напомним, что 6 октября ко Дню героев Танкограда, на челябинском железнодорожном вокзале была установлена плита с танковой гильзой в память о Танкограде.



Автор: Степан Тимощук.

