В Челябинске торжественно откроют III трудовой семестр студенческих отрядов

Студотрядовцы примут участие в двух всероссийских трудовых проектах

В четверг, 30 мая, в Челябинске на площади у памятника Игорю Курчатову состоится торжественное открытие III трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области, участие в котором примут более 700 человек. На мероприятии командиры студотрядов сдадут рапорты о готовности к трудовому сезону и получат путевки из рук руководителя областного отделения Юрия Болдырева, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Этим летом в составе строительных, медицинских, педагогических и прочих отрядов в юбилейный, 65‑й сезон отправятся более 3,5 тысячи студентов. Часть из них примут участие во всероссийских трудовых проектах «Мирный атом» и «Клиника».

«Озерск в июле встретит более 600 человек в составе 45 отрядов из 22 регионов страны, которые будут работать на „ПО „Маяк“. На базе лечебных учреждений Челябинска впервые будет работать всероссийский студенческий медицинский отряд „Клиника“. Будущих врачей ждут более 100 рабочих мест, подготовленных в трех больницах города: ГКБ № 1, клинике ЮУГМУ и ОКБ № 3»,— рассказали в пресс-службе правительства региона.

Часть студотрядовцев уже приступила к работе в различных проектах, большинство же начнут работать в мае.

Завершится трудовой год всероссийским слетом осенью в Москве. Предполагается, что мероприятие соберет более 12 тысяч студотрядовцев.