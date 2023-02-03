В Челябинске торговец алкоголем и табачными изделиями пойдет под суд

У мужчины изъяли немаркированные товары на сумму более 2,2 млн рублей

В Челябинске 30-летний мужчина наладил нелегальную продажу табачных изделий и алкоголя. Как рассказали в отделе полиции «Металлургический» челябинского управления МВД, он продавал продукцию без маркировки через торговые сети.

Из торгового павильона на одном из рынков города, а также из продуктового магазина и гаражного бокса в Металлургическом районе были изъяты почти 6 тысяч бутылок емкостью 0,5 литра и табачная продукция. Все товары «потянули» на сумму более 2,2 млн. рублей.

Расследование уголовного дела завершено; обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу