В Челябинске тестируют систему фотофиксации для наказания за парковку на газонах

После обкатки технологию будут внедрять по всему городу

За два дня в Челябинске выписано 35 штрафов за парковку на газоне — в городе начали тестировать систему фотофиксации для наказания за данное нарушение, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По его словам, технология показывает себя очень хорошо, поэтому в ближайшее время ее начнут внедрять по всему городу.

«Мы обсуждали на комиссии по городскому управлению с депутатским корпусом, что если эти системы фотофиксации себя зарекомендуют, будем внедрять их повсеместно и применять соответствующие санкции, чтобы наказание было неотвратимым, полным и оперативным», — прокомментировал Андрей Ксензов.