В Челябинске тестируют новый синий автобус с увеличенным количеством мест

Он ездит по маршруту № 4, который связывает окрестности ЮУрГУ и ЧТЗ

В Челябинске началось тестирование нового автобуса синего цвета. Об этом рассказал глава города Алексей Лошкин. Особенность синего «Волгабаса»: на 82% больше посадочных мест, он 14,5 метра длиной.

Автобус представляет собой трехосную модель синего цвета, промежуточную по размеру между стандартным двухосным автобусом и сочлененной «гармошкой».

«Несмотря на меньший, чем у „гармошки“, размер, количество сидячих мест там практически в два раза больше. Сейчас мы изучаем его эксплуатационные характеристики, определим возможности по перевозке пассажиров и затем примем решение о включении его в систему общественного транспорта», — пояснил Алексей Лошкин.

Журналисты ИА «Первое областное» побывали в гиперавтобусе во время транспортного форума. И готовы показать новинку изнутри.





Автобус рассчитан на перевозку 130 человек

При этом в салоне есть 51 место для сидения





Трехосный автобус менее маневренный, чем двухосный. Помогать будет подруливающая задняя ось

Спустя три недели тестов в мэрии решат, принимать автобус в хозяйство или нет. Алексей Лошкин попросил челябинцев, которые увидят новый автобус на улицах, делиться своим мнением о нем.