В Челябинске началось тестирование нового автобуса синего цвета. Об этом рассказал глава города Алексей Лошкин. Особенность синего «Волгабаса»: на 82% больше посадочных мест, он 14,5 метра длиной.
Автобус представляет собой трехосную модель синего цвета, промежуточную по размеру между стандартным двухосным автобусом и сочлененной «гармошкой».
«Несмотря на меньший, чем у „гармошки“, размер, количество сидячих мест там практически в два раза больше. Сейчас мы изучаем его эксплуатационные характеристики, определим возможности по перевозке пассажиров и затем примем решение о включении его в систему общественного транспорта», — пояснил Алексей Лошкин.
Журналисты ИА «Первое областное» побывали в гиперавтобусе во время транспортного форума. И готовы показать новинку изнутри.
Автобус рассчитан на перевозку 130 человек
При этом в салоне есть 51 место для сидения
Трехосный автобус менее маневренный, чем двухосный. Помогать будет подруливающая задняя ось
Спустя три недели тестов в мэрии решат, принимать автобус в хозяйство или нет. Алексей Лошкин попросил челябинцев, которые увидят новый автобус на улицах, делиться своим мнением о нем.