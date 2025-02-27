В Челябинске тестируют чат-бот для сообщений о пьяных водителях

После апробации технологию планируют распространить на всю область

В Челябинской области ищут способы борьбы с пьянством за рулем. Одним из них призван стать чат-бот в «Телеграме», куда участники дорожного движения смогут сообщить о нетрезвом водителе. Технологию презентовали накануне в Госавтоинспекции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Алгоритм чат-бота beZdtp74_bot следующий: любой челябинец, увидев нетрезвого водителя или предполагая, что человек может быть за рулем в пьяном виде, сообщает об этом в бот.

«Заявителю необходимо указать автомобиль правонарушителя, место совершения нарушения, госномер, желательно направление движения, нелишней будет фотография транспортного средства. После получения информация тут же обрабатывается и незамедлительно передается ближайшим экипажам ДПС. Важный момент — человек, сообщивший о пьяном водителе, остается анонимным для других пользователей чат-бота», — рассказал начальник областной Госавтоинспекции Иван Путков.

В ведомстве надеются, что такая форма взаимодействия с жителями региона принесет плоды, поскольку пока, несмотря на широкий комплекс профилактических мероприятий, количество «пьяных» ДТП не уменьшается: с начала 2025 года зарегистрировано 17 таких аварий, в которых 28 человек получили травмы. За два месяца выявлено 1759 водителей в нетрезвом состоянии, из них 219 сели пьяными за руль не впервые.

В тестовом режиме чат-бот beZdtp74_bot работает только на территории Челябинска. После апробации планируется расширение его работы на весь Южный Урал, а в дальнейшем можно будет сообщать не только о нетрезвых водителях, но и других нарушениях ПДД.