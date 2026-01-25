В Челябинске тест на выявление патологии плода беременные могут сдать по ОМС

Его назначают при среднем и высоком риске хромосомных аномалий

С 2026 года в Челябинске и всей России будущие мамы могут сдать неинвазивный пренатальный тест бесплатно по ОМС. Он выявляет такие патологии плода, как синдромы Дауна, Патау, Эдвардса и другие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденную программу госгарантий бесплатной медицины на 2026 год.

Уточняется, что неинвазивный пренатальный тест является безопасным и точным методом скрининга, не требующим серьезного вмешательства в организм: достаточно взять у матери кровь из вены. Это отличает его от инвазивных анализов, где делается прокол и существует небольшой риск осложнений.

Сдать анализ по ОМС могут беременные, у которых средний или высокий риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями. Тест проводится с конца первого триместра.