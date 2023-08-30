В Челябинске техникум тестирует приложение-переводчик с русского жестового языка

Уникальное учебное заведение готовит специалистов из числа инвалидов

Челябинский техникум-интернат инвалидов им. И.И.Шуба тестирует приложение, которое позволит переводить русский жестовый язык. Эта разработка позволит лучше понимать людей с нарушениями слуха. Подробнее об уникальном для всей страны учебном заведении рассказала первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт в своем телеграм-канале.

«Техникум был открыт в 1952 году и до сих пор остается единственным в России техникумом-интернатом, который выпускает специалистов для отрасли металлообработки из числа инвалидов по слуху», — отметила Ирина Гехт.

Почти половина студентов техникума — ребята из разных регионов страны. Кроме граждан с инвалидностью по слуху, здесь получают профессию токаря, фрезеровщика, швеи, закройщика и слесаря люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами.

С 2021 года в техникуме обучают по специальностям брошюровщик (работник типографии), рабочий зеленого хозяйства, уборщик служебных помещений. Эти программы созданы для людей с ментальной инвалидностью и имеющих значительные ограничения жизнедеятельности.

За 71 год техникум выпустил более шести тысяч специалистов. Не менее 75 процентов из них ежегодно идут работать по профессии. В том числе, на предприятия «ЧТЗ-Уралтрак», «Мечел» и фабрику «Юничел».

«Качественно подготовленные кадры на производстве сейчас очень востребованы. И замечательно, что искусственный интеллект помогает успешно обучать и интегрировать в рабочие процессы людей с особенностями здоровья», — подвела итог Ирина Гехт.