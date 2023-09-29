В Челябинске технический пруд превратили в зону отдыха

Благоустройство продолжится в следующем году

В Ленинском районе Челябинска завершился первый этап перезагрузки территории вокруг заброшенного пруда-накопителя на улице Енисейской. Заросшие камышом берега технического водоема у ТРК «Алмаз» превратили в аккуратный парк с гравийными дорожками, фонтанами и мостиками, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава Челябинска Наталья Котова написала в своем телеграм-канале, что за лето были приведены в порядок не только берега пруда, но и сам водоем.

«При его очистке от грязи и ила реализованы инновационные решения: сделана гидроизоляция из мембраны, дренаж, системы рециркуляции и аэрации», — отметила мэр.

Также прямо посреди пруда соорудили три фонтана с подсветкой. А через ведущий к водоему проток перекинули мостик.

«На втором этапе будет очищена вторая часть пруда, работы уже активно ведутся и завершатся в следующем году», — добавила Котова.

Работы ведутся на средства частного инвестора.