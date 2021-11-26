В Челябинске такси подняли цены за проезд в три раза

Вечер пятницы грозит заторами на дорогах, в городе уже растут пробки

В Челябинске в пятницу вечером, в конце рабочего дня, услуги такси подорожали в три раза. В городе наблюдаются скопления машин, заторы на дорогах уже зафиксированы сервисом «Яндекс. Пробки» в восемь баллов. «Черная пятница» грозит челябинцам серьезными пробками в центре, на крупных развязках, авариями и совсем нескидочными ценами за поездку на такси.

Крупный затор образовался на развязке Степана Разина и Овчинникова, здесь из-за ремонта трамвайных путей продлили ограничения движения на все предстоящие выходные. К Шершневской плотине скопились автомобили еще с улицы Доватора. Они сходятся к Худякова от Воровского, Энтузиастов и Лесопарковой. Улица Блюхера от пересечения с Воровского «покраснела» вплоть до кольца на Свердловском проспекте, на развязке с Братьев Кашириных.

«Стоит» и центр города. Проспект Ленина забит автомобилями от Российской и до Энгельса, на светофорах замедлено движение и в обратную сторону. Цвиллинга «стоит» в обе стороны от Ленина до Труда, также «покраснела» развязка на Свободы, здесь замечено ДТП в среднем ряду. Пробки также на светофорах по улице Труда от Энгельса и от моста через Миасс.

Крупная пробка образовалась на улице Куйбышева и на Косарева до Комсомольского проспекта, авария усложняет движение на проспекте Победы между Краснознаменной и Косарева.

Сервисы такси воспользовались случаем и подняли цены на поездки в три раза. Привычный маршрут от бизнес-центра «Ньютон» до пересечения проспекта Ленина и улицы Володарского от утреннего прайса в 80 рублей «подскочил» до 240 рублей.