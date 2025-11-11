В Челябинске свыше 50 домов останутся без воды на весь день 11 ноября

На водоводе запланированы работы

Сегодня, 11 ноября, свыше 50 жилых домов и нежилых зданий в разных районах Челябинска останутся без воды на весь день. На водоводе запланированы работы. Адреса, попадающие под отключение, назвали в МУП «ПОВВ».

С 9:00 до 22:00 воды ни горячей, ни холодной воды не будет по следующим адресам:

Свободы, 88д, 90, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 96, 98, 98а, 155, 155/1, 155/2, 155а, 155в, 155б, 155г, 157, 157а, 159;

Орджоникидзе, 1, 27а, 29;

Евтеева, 5, 7, 6, 8, 8а;

Цвиллинга, 55а, 55б, 57, 57а, 59а;

Борьбы, 28;

Захаренко, 2, 2б, 4, 6, 6а;

Солнечная, 22б, 22в;

Героев Танкограда, 48, 48а;

Потемкина, 10;

50-летия ВЛКСМ, 15, 15а, 15б;

32-й Годовщины Октября, 18а, 31 и дома частного сектора;

26 Бакинских Комиссаров, 63, 107а и дома частного сектора.

Горожан просят набрать необходимый запас воды.