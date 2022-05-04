В Челябинске связисты задержали похитителя телеком-оборудования

Без интернета и телефонии могли остаться жители Металлургического района

В Челябинске сотрудники «Ростелекома» помогли задержать похитителя телеком-оборудования. Вандала поймали в тот момент, когда он взломал дверь в распределительный шкаф связи. Мужчину передали сотрудникам полиции. За повреждение линии связи его ждет ответственность, вплоть до уголовной, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком».

На одной из улиц Металлургического района Челябинска сотрудники Челябинского филиала компании «Ростелеком» задержали вандала. Мужчина демонтировал оборудование из взломанного распределительного шкафа связи. Представители компании вызвали полицию и передали злоумышленника органам правопорядка. Из-за его действий без услуг телефонии и интернета могли остаться сотни абонентов города.

«Направляясь с напарником на вызов к абоненту, случайно заметили, что дверь одного из уличных шкафов связи взломана, а возле него орудует неизвестный мужчина. Он срезал распределительные кабели узла связи, от которых зависит наличие услуг у клиентов. Похититель попытался бежать, но мы его остановили», — рассказал сервисный инженер Челябинского филиала «Ростелекома» Павел Шевченко.

В компании отмечают, что оптический кабель, который используется для строительства инфраструктуры связи, не содержит цветных металлов. Он используется только в телекоммуникационной отрасли. А за повреждение линий связи граждане могут понести ответственность.

По данным компании, за порчу телеком-инфраструктуры или кражу ее элементов максимальный срок — лишение свободы до пяти лет.