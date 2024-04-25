В Челябинске светофоры на 11 перекрестках выведут из строя

Рассказываем, где они будут работать в аварийном режиме

В Челябинске 26 апреля с 13:00 до 15:00 одиннадцать светофоров будут работать в аварийном режиме, сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства.

«В связи с проведением тестирования оборудования на светофорных объектах, возможен их переход в аварийный режим работы на перекрестках», — отметили в ведомстве.

улица Труда — улица Красная;

улица Труда — улица Кирова;

улица Труда — улица Цвиллинга;

улица Труда — улица Свободы;

улица Труда — улица Российская;

улица Труда — улица 3-го Интернационала;

улица Первой Пятилетки — улица Артиллерийская;

улица Первой Пятилетки — улица Горького;

улица Первой Пятилетки — улица 40-летия Октября;

улица Первой Пятилетки — улица Героев Танкограда;

улица Кулибина — улица Рыбокоптильная.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.