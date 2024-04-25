«В связи с проведением тестирования оборудования на светофорных объектах, возможен их переход в аварийный режим работы на перекрестках», — отметили в ведомстве.
Полный список перекрестков:
- улица Труда — улица Красная;
- улица Труда — улица Кирова;
- улица Труда — улица Цвиллинга;
- улица Труда — улица Свободы;
- улица Труда — улица Российская;
- улица Труда — улица 3-го Интернационала;
- улица Первой Пятилетки — улица Артиллерийская;
- улица Первой Пятилетки — улица Горького;
- улица Первой Пятилетки — улица 40-летия Октября;
- улица Первой Пятилетки — улица Героев Танкограда;
- улица Кулибина — улица Рыбокоптильная.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.