В Челябинске 26 апреля с 13:00 до 15:00 одиннадцать светофоров будут работать в аварийном режиме, сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства.

«В связи с проведением тестирования оборудования на светофорных объектах, возможен их переход в аварийный режим работы на перекрестках», — отметили в ведомстве.

Полный список перекрестков:

  • улица Труда — улица Красная;
  • улица Труда — улица Кирова;
  • улица Труда — улица Цвиллинга;
  • улица Труда — улица Свободы;
  • улица Труда — улица Российская;
  • улица Труда — улица 3-го Интернационала;
  • улица Первой Пятилетки — улица Артиллерийская;
  • улица Первой Пятилетки — улица Горького;
  • улица Первой Пятилетки — улица 40-летия Октября;
  • улица Первой Пятилетки — улица Героев Танкограда;
  • улица Кулибина — улица Рыбокоптильная.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.