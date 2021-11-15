Жительница Челябинска Анастасия Коробова вместе со своим супругом раскрасила трансформаторную будку, находящуюся во дворе ее дома на Комсомольском проспекте, 112. Причем уже во второй раз: девять лет назад супруги уже украшали будку, однако со временем краска слезла, и инициативные жители решили обновить ее. О том, сколько времени челябинцы потратили на покраску и какова была идея, Анастасия рассказала корреспонденту ИА «Первое областное».
«11 лет назад у нас был магазин граффити-продукции. В прошлом году из-за пандемии нам пришлось его закрыть, однако в голове осталось множество идей, одна из которых — раскрасить будку. Девять лет назад мы уже ее раскрашивали, точнее художники, которых мы собрали. С тех пор будка поистрепалась. И вот у нас появилось время, кое-какие деньги, и мы решили воплотить в жизнь хотя бы одну нашу идею. Почистили всю будку, зашпаклевали и раскрасили. Работа кропотливая — все линии и квадратики выклеивали скотчем. Из-за разных обстоятельств и из-за того, что мы рисовали вдвоем, растянулся этот проект почти на три месяца. Закончили буквально неделю назад»,— рассказала Анастасия Коробова.
Челябинка отметила, что они с мужем хотели сделать рисунок, интегрированный в окружающий пейзаж, чтобы будка не смотрелась «инородно». Поэтому выбрали краску под цвет домов, находящихся во дворе: коричневую, бежевую, розоватую. Все работы супруги выполнили за свой счет.
Большинство местных жителей оценили творение своих соседей. Однако нашлись и те, кто уже испортил красивую будку некрасивыми надписями.
Идей у супругов еще много. Однако воплотить их в жизнь не так-то просто: во-первых, рисовать при минусовых температурах нельзя. А во вторых, на такие масштабные работы не всегда есть финансы. Но супруги не отчаиваются и верят, что смогут сделать свой город ярче.