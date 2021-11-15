В Челябинске супруги раскрасили трансформаторную будку во дворе своего дома

Электрическая подстанция преобразилась во второй раз

Жительница Челябинска Анастасия Коробова вместе со своим супругом раскрасила трансформаторную будку, находящуюся во дворе ее дома на Комсомольском проспекте, 112. Причем уже во второй раз: девять лет назад супруги уже украшали будку, однако со временем краска слезла, и инициативные жители решили обновить ее. О том, сколько времени челябинцы потратили на покраску и какова была идея, Анастасия рассказала корреспонденту ИА «Первое областное».

«11 лет назад у нас был магазин граффити-продукции. В прошлом году из-за пандемии нам пришлось его закрыть, однако в голове осталось множество идей, одна из которых — раскрасить будку. Девять лет назад мы уже ее раскрашивали, точнее художники, которых мы собрали. С тех пор будка поистрепалась. И вот у нас появилось время, кое-какие деньги, и мы решили воплотить в жизнь хотя бы одну нашу идею. Почистили всю будку, зашпаклевали и раскрасили. Работа кропотливая — все линии и квадратики выклеивали скотчем. Из-за разных обстоятельств и из-за того, что мы рисовали вдвоем, растянулся этот проект почти на три месяца. Закончили буквально неделю назад»,— рассказала Анастасия Коробова.

Челябинка отметила, что они с мужем хотели сделать рисунок, интегрированный в окружающий пейзаж, чтобы будка не смотрелась «инородно». Поэтому выбрали краску под цвет домов, находящихся во дворе: коричневую, бежевую, розоватую. Все работы супруги выполнили за свой счет.







Большинство местных жителей оценили творение своих соседей. Однако нашлись и те, кто уже испортил красивую будку некрасивыми надписями.

Идей у супругов еще много. Однако воплотить их в жизнь не так-то просто: во-первых, рисовать при минусовых температурах нельзя. А во вторых, на такие масштабные работы не всегда есть финансы. Но супруги не отчаиваются и верят, что смогут сделать свой город ярче.