В Челябинске сухие листья из дворов будет вывозить ЦКС

Территории освободят от мешков, собранных во время субботников

В Челябинске Центр коммунального сервиса будет вывозить с территорий дворов сухие листья, которые соберут во время осенних субботников. Об этом 19 сентября на аппаратном совещании сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«На прошедшей неделе провел встречу с руководством регионального оператора. Определились, что ЦКС готов вывозить собранные листья с дворовых территорий в рамках осенних субботников»,— уточнил Александр Астахов.

Также он сообщил, что на прошедшей неделе увеличилось количество жалоб на переполненные контейнерные площадки. Заявки отрабатываются совместно с ЦКС и управляющими компаниями.